Развожаев заявил, что Севастополь преодолеет все трудности, выпавшие на его долю

Развожаев об ограничениях в Севастополе: все трудности преодолеем Развожаев заявил, что Севастополь преодолеет все трудности, выпавшие на его долю

Москва22 июн Вести.Несмотря на ограничения и сложности, которые испытывают жители Севастополя на фоне атак киевского режима, город продолжит развиваться и преодолеет все трудности. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он обратил внимание, что все перебои, возникающие в городе, оперативно устраняются.

Конечно, мы понимаем, что сложности есть, людям, конечно, ограничения они испытывают, связанные там и с продажей бензина свободного с определенными сложностями в логистике и вот постоянными ударами по инфраструктуре, которые перебои возникают, но все это. Оперативно стараемся устранить. При всех этих ограничениях, город точно будет продолжать жить, строиться, развиваться. Все трудности мы обязательно преодолеем сказал Развожаев

В Севастополе были введены временные ограничения работы транспорта, магазинов и ресторанов. Как сообщил Михаил Развожаев, полностью отменяются и запланированные массовые мероприятия до особого распоряжения.