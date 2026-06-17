Житель Подмосковья попался на отмывании 100 млн рублей наркошопа Уголовное дело об отмывании более 100 млн рублей возбуждено на Камчатке

Москва17 июн Вести.Житель подмосковной Балашихи, являясь владельцем интернет-наркошопа, стал фигурантом уголовного дела об отмывании более 100 млн рублей криминального дохода. Об этом сообщает УМВД России по Камчатскому краю.

Полицейские вышли на след хозяина сетевого наркошопа после задержания в Петропавловске-Камчатском двоих закладчиков с 600 гр. мефедрона. После их поимки оперативники вылетели в служебную командировку в Московский регион, где задержали подозреваемого по месту проживания.

Как предварительно установлено полицией, в период с мая 2023 по апрель 2025 года хозяин интернет-магазина запрещенных веществ дистанционно координировал работу сбытчиков в разных регионах страны. Оплату он получал в криптовалюте, а затем легализовывал доходы, конвертируя ее в рубли и выводя средства на свои счета уточняется в сообщении пресс-службы МВД в MAX

Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.