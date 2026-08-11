На Сахалине задержан иностранец с крупной партией наркотиков МВД: на Сахалине задержан иностранец с крупной партией синтетических наркотиков

Москва11 авг Вести.Полицейские на Сахалине задержали иностранца, который, прибыл в регион водным транспортом и привез с собой оптовую партию синтетических психостимуляторов, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что иностранец действовал по указанию кураторов через интернет. За денежное вознаграждение он должен был расфасовать запрещенные вещества на мелкие дозы и организовать сеть наркотайников на острове. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него два килограмма производного альфа-PVP, а также килограмм мефедрона. Позднее было установлено, что подозреваемый в другом субъекте России успел оборудовать закладку, откуда стражи правопорядка извлекли еще 800 граммов наркотиков. Совокупный объем изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ превысил 3,8 килограмма.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Суд избрал наркосбытчику меру пресечения в виде заключения под стражу отмечается в сообщении

Следствие устанавливает всех соучастников данной преступной схемы.