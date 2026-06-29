Москва29 июнВести.В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту легализации порядка 600 млн рублей, полученных от незаконного оборота наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в региональном УМВД.
По данным следствия, 38-летняя местная жительница, ранее судимая за наркопреступления, использовала криптовалюту для отмывания доходов. С января по март она получала вознаграждения в цифровой валюте за участие в незаконной деятельности.
Подозреваемая уже находится под стражей по другому уголовному делу. В связи с выявленными обстоятельствами в отношении нее возбуждено еще одно дело, уточнили в полиции.