Дело о легализации 600 млн рублей от продажи наркотиков возбуждено на Камчатке

На Камчатке возбуждено дело о легализации 600 млн рублей от продажи наркотиков Дело о легализации 600 млн рублей от продажи наркотиков возбуждено на Камчатке

Москва29 июн Вести.В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту легализации порядка 600 млн рублей, полученных от незаконного оборота наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в региональном УМВД.

По данным следствия, 38-летняя местная жительница, ранее судимая за наркопреступления, использовала криптовалюту для отмывания доходов. С января по март она получала вознаграждения в цифровой валюте за участие в незаконной деятельности.

Подозреваемая уже находится под стражей по другому уголовному делу. В связи с выявленными обстоятельствами в отношении нее возбуждено еще одно дело, уточнили в полиции.