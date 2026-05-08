Москва8 маяВести.Семидесятилетнего жителя Владивостока привлекут к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение более 121 кг дальневосточного трепанга общей стоимостью свыше 5,8 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.
По версии следствия, пенсионер приобрел деликатесного моллюска с целью последующей продажи. Вся продукция не имела обязательной маркировки и документов, подтверждающих ее качество и легальность происхождения.
В ходе осмотра сотрудники ФСБ изъяли 121,78 кг трепанга. Согласно заключению экспертов, среднерыночная стоимость изъятой партии составила 5 млн 805 тыс. рублей, что признано особо крупным размером.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении УМВД по Приморью.
Фигурант обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 171.1 УК РФ — незаконные приобретение и хранение в целях сбыта товаров и продукции без обязательной маркировки, совершенные в особо крупном размере.