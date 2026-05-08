Пенсионер во Владивостоке незаконно купил трепанга на 5,8 млн рублей

Во Владивостоке будут судить пенсионера за незаконный оборот трепанга Пенсионер во Владивостоке незаконно купил трепанга на 5,8 млн рублей

Москва8 мая Вести.Семидесятилетнего жителя Владивостока привлекут к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение более 121 кг дальневосточного трепанга общей стоимостью свыше 5,8 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

По версии следствия, пенсионер приобрел деликатесного моллюска с целью последующей продажи. Вся продукция не имела обязательной маркировки и документов, подтверждающих ее качество и легальность происхождения.

В ходе осмотра сотрудники ФСБ изъяли 121,78 кг трепанга. Согласно заключению экспертов, среднерыночная стоимость изъятой партии составила 5 млн 805 тыс. рублей, что признано особо крупным размером.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении УМВД по Приморью.

Фигурант обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 171.1 УК РФ — незаконные приобретение и хранение в целях сбыта товаров и продукции без обязательной маркировки, совершенные в особо крупном размере.