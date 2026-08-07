Контрабандисты в Приморье предстанут перед судом Жителей Приморья ждет суд по делу о контрабанде морского ежа на 685 млн рублей

Москва7 авг Вести.Шесть жителей Приморского края предстанут перед судом по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде серого и черного морского ежа на сумму свыше 685 миллионов рублей, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

По версии следствия, с октября 2017 года по июль 2025 года обвиняемые, осуществляли недостоверное декларирование стратегически важных водных биологических ресурсов - серого и черного морского ежа. Добытые в одной из промысловых зон в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне биоресурсы весом более 1,2 тысячи тонн и стоимостью свыше 680 миллионов рублей на основании незаконно оформленных ветеринарных сопроводительных документов перемещались через таможенную границу Евразийского экономического союза в Японию. Обвиняемые занижали таможенную стоимость части экспортируемых партий морского ежа, уклонившись от уплаты свыше 7 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд отмечается в сообщении

На имущество фигурантов наложен арест на сумму 264 миллиона рублей.