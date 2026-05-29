Трех жителей Приморья обвинили в незаконном сбыте 50 кг ртути на 28 млн рублей

Москва29 мая Вести.Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении трех фигурантов, обвиняемых в незаконном сбыте крупной партии ртути. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, преступление было совершено осенью прошлого года.

Один из фигурантов … совместно с тремя установленными соучастниками и иными лицами, незаконно приобрел с целью последующего сбыта 50 кг ядовитого вещества — ртути металлической сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале

Ядовитое вещество было реализовано за 350 тысяч долларов США (более 28 млн рублей) лицу, работавшему над пресечением данной преступной деятельности.

Кроме того, установлено, что в тот же период обвиняемые пытались продать еще 30 кг ртути, но сделка сорвалась.

Ранее сообщалось, что дело по статье о сбыте ядовитых веществ было возбуждено в отношении местного депутата и его двух знакомых. По версии следствия, подозреваемый создал организованную преступную группу с целью приобретения и продажи ядовитых веществ.

Все фигурантыи заключены под стражу. В декабре был арестован еще один предполагаемый пособник.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт ядовитых веществ, совершённый организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на это же преступление) уточнили в надзорном ведомстве

В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.