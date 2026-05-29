Москва29 маяВести.Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении трех фигурантов, обвиняемых в незаконном сбыте крупной партии ртути. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, преступление было совершено осенью прошлого года.
Один из фигурантов … совместно с тремя установленными соучастниками и иными лицами, незаконно приобрел с целью последующего сбыта 50 кг ядовитого вещества — ртути металлическойсказано в сообщении ведомства в Telegram-канале
Ядовитое вещество было реализовано за 350 тысяч долларов США (более 28 млн рублей) лицу, работавшему над пресечением данной преступной деятельности.
Кроме того, установлено, что в тот же период обвиняемые пытались продать еще 30 кг ртути, но сделка сорвалась.
Ранее сообщалось, что дело по статье о сбыте ядовитых веществ было возбуждено в отношении местного депутата и его двух знакомых. По версии следствия, подозреваемый создал организованную преступную группу с целью приобретения и продажи ядовитых веществ.
Все фигурантыи заключены под стражу. В декабре был арестован еще один предполагаемый пособник.
Они обвиняются по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт ядовитых веществ, совершённый организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на это же преступление)уточнили в надзорном ведомстве
В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело прекращено в связи с его смертью. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.