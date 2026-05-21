В Приморье после обращений граждан изъято более 15 кг наркотиков Полиция изъяла 15 кг наркотиков после массовых обращений граждан в Приморье

Москва21 мая Вести.Более 15 кг наркотиков изъяли сотрудники полиции из незаконного оборота в Приморье после массовых обращений граждан в рамках первого этапа акции "Сообщи, где торгуют смертью". Об этом сообщает региональный главк МВД России.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности 347 приморцев обратились на телефоны антинаркотических горячих линий о фактах незаконного оборота наркотиков, а также по вопросам профилактики и распространения пронаркотического контента в интернете.

Из незаконного оборота выведено свыше 15 кг наркотических средств, в том числе опийной и каннабисной группы, а также синтетических наркотиков. 67 приморцев привлечены к административной ответственности за немедицинское употребление наркотиков уточняется в канале полиции Приморья в MAX

При этом возбуждено 56 уголовных дел по блоку антинаркотических статей. Фигурантам грозит длительное лишение свободы: за приобретение, хранение и перевозку наркотических средств - до 15 лет, за производство, сбыт или пересылку наркотиков - до 20 лет.