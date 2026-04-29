В Приморье выявлено незаконное использование беспилотников Прокуратура в Приморье выявила незаконное использование беспилотников

Москва29 апр Вести.Во время проверки в Приморском крае выявлено шесть организаций, которые незаконно использовали в регионе беспилотники для сельскохозяйственных работ, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, установлено шесть организаций, эксплуатирующих 25 беспилотников массой более 30 кг для сельскохозяйственных работ.

Компании не получили сертификаты летной годности на данные транспортные средства и не заключили договоры страхования гражданской ответственности отмечается в сообщении

Руководителям данных предприятий были вынесены представления. Прокуратура следит за результатами рассмотрения актов реагирования и устранением нарушений.