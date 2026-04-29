Москва29 апрВести.Во время проверки в Приморском крае выявлено шесть организаций, которые незаконно использовали в регионе беспилотники для сельскохозяйственных работ, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, установлено шесть организаций, эксплуатирующих 25 беспилотников массой более 30 кг для сельскохозяйственных работ.
Компании не получили сертификаты летной годности на данные транспортные средства и не заключили договоры страхования гражданской ответственностиотмечается в сообщении
Руководителям данных предприятий были вынесены представления. Прокуратура следит за результатами рассмотрения актов реагирования и устранением нарушений.