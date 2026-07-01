Москва1 июлВести.В городе Дальнереченске Приморского края местный житель заключен под стражу после обнаружения у него рогов сайгака, занесенного в Красную книгу РФ. Об этом сообщает прокуратура Приморья.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении частей и производных особо ценных диких животных из числа занесенных в Красную книгу РФ.
В Приморье направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте рогов сайгака, занесенных в Красную книгунаписано в публикации ведомства
Согласно версии следствия, рога у мужчины хранились после того, как он их купил. Всего сотрудниками правоохранительных органов было изъято 33 единицы рогов.
Жителю Дальнереченска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.