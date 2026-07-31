Москва31 июл Вести.Во ВНИИ "Экология" выступили с предложением увеличить штрафы за рынок краснокнижных животных.

Об этом ИС "Вести" заявил сопредседатель Научно-технического совета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, директор ФГБУ "ВНИИ Экология", кандидат юридических наук, доктор экономических наук, член Общественной палаты РФ Александр Закондырин.

Он напомнил, что уголовная ответственность за противоправные действия в отношении краснокнижных животных уже существует - браконьеры могут получить до 12 лет лишения свободы.

Если говорить про самое важное, это краснокнижные виды ... И вот мы - ВНИИ "Экология" - этим подробно занимаемся, поскольку делаем Красную книгу и даем соответствующие рекомендации органам власти, которые ответственны за трансграничное перемещение. Это Росприроднадзор и таможенная служба Российской Федерации. Предлагалось увеличить кратно эти штрафы. Для простых граждан - это до 200 000 рублей, для должностных лиц - до 300 000 рублей, а для юридических лиц - до 500 000 рублей. Чтобы хоть как-то ограничить эти действия, есть соответствующее уголовное наказание ... там две статьи Уголовного кодекса, в одной до четырех лет лишения свободы. А если это стратегические виды, то есть они признаны особой охранной - до 12 лет лишения свободы. сказал Закондырин

Также он отметил, что для контроля над незаконным рынком нужен более прозрачный механизм определения ведомственных реестров.

Есть предложение по субнаделению Росприроднадзора дополнительными полномочиями таможенной службы. Практика есть, она активно внедряется, есть у нас таможенные органы, которые достаточно оперативно этот вопрос могут решать. Нужен прозрачный механизм, определенная система вот этих реестров ведомственных, которые у нас есть, они не очень прозрачны. Ведомства не всегда между собой общаются добавил директор ФГБУ "ВНИИ Экология"

Ранее сообщалось, что в городе Дальнереченске Приморского края местного жителя заключили под стражу после обнаружения у него рогов сайгака, занесенного в Красную книгу РФ. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении частей и производных особо ценных диких животных из числа занесенных в Красную книгу РФ.