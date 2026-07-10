В ЛДПР предложили отменить штрафы за ненамеренный сбор краснокнижных растений ЛДПР призывает отменить штраф за сбор краснокнижных растений по неосторожности

Москва10 июл Вести.Штраф за неумышленный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу России, необходимо отменить. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что зачастую под нормы закона попадают не браконьеры, а обычные граждане, которые сорвали понравившийся им цветок или кустарник по незнанию или неосторожности.

ЛДПР призывает отменить административные штрафы за сбор краснокнижных видов в случае, если это было сделано без злого умысла и в небольших количествах сказал Слуцкий

Лидер партии напомнил, что сейчас законодательство предусматривает штраф за сбор краснокнижной флоры в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. Изменениями предполагают дополнить статью 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.