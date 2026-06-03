Продавать краснокнижные растения и грибы может разрешить только Росприроднадзор

Правительство РФ утвердило правила сбора краснокнижных растений и грибов Продавать краснокнижные растения и грибы может разрешить только Росприроднадзор

Москва3 июн Вести.Правила сбора растений и грибов, занесенных в Красную книгу, а также выдачи разрешений на их оборот утвердило Правительство РФ, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила регламентируют цели сбора таких ресурсов: среди них научные исследования, искусственное разведение, строительство и реконструкция объектов федерального и регионального значения, а также сохранение и воспроизводство данных растений, предотвращение угрозы жизни и здоровья граждан.

Орудия и способы сбора (заготовки) объектов сбора… должны обеспечивать избирательность действия, сохранность естественных популяций объектов сбора и среды их обитания написали в постановлении

Оборот краснокнижных растений и грибов возможен только на основании разрешения Росприроднадзор, получить которое смогут специализированные организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сохранением и воспроизводством объектов сбора.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.