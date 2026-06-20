Москва20 июнВести."Черную" книгу" растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству РФ, опубликуют в этом году ученые, сообщило РИА Новости со ссылкой на директора единого научного центра Минприроды России ФГБУ "ВНИИ Экология" Александра Закондырина.
"Черную книгу" инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим… Это более полутысячи видов (растений - ред.), которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйстваотметил он
Закондырин также напомнил, что обновленные Красные книги по животным и растениям выпущены в 2021 и 2024 годах.