"Черная книга" растений появится в России Угрожающие лесному и сельскому хозяйству растения войдут в "Черную книгу" России

Москва20 июн Вести."Черную" книгу" растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству РФ, опубликуют в этом году ученые, сообщило РИА Новости со ссылкой на директора единого научного центра Минприроды России ФГБУ "ВНИИ Экология" Александра Закондырина.

"Черную книгу" инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим… Это более полутысячи видов (растений - ред.), которые представляют угрозу и для народного хозяйства, и лесного хозяйства, и сельского хозяйства отметил он

Закондырин также напомнил, что обновленные Красные книги по животным и растениям выпущены в 2021 и 2024 годах.