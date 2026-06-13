Американский клен признан опасным, его заменят в Москве на другие деревья

В Москве вырубят американский клен Американский клен признан опасным, его заменят в Москве на другие деревья

Москва13 июн Вести.Американский (ясенелистный) клен в течение ближайших 10 лет будет вырублен в Москве, поскольку признан опасным видом инвазивных растений. Об этом сообщила руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева в интервью РИА Новости.

По ее словам, в Москве определены в общей сложности 32 вида растений-паразитов.

Те, которые представляют наибольший риск, например, борщевики и клены ясенелистные, мы с ними будем бороться в первую очередь и более интенсивно. Программа по замене клена на нативные виды, то есть свойственные широколистой полосе смешанных лесов, где Москва находится, рассчитана на 10 лет уточнила Урожаева

Глава Департамента пояснила, что американский клен будет заменен постепенно, чтобы одномоментно не потерять зеленую массу в мегаполисе.