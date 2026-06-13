Москва13 июнВести.Американский (ясенелистный) клен в течение ближайших 10 лет будет вырублен в Москве, поскольку признан опасным видом инвазивных растений. Об этом сообщила руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева в интервью РИА Новости.
По ее словам, в Москве определены в общей сложности 32 вида растений-паразитов.
Те, которые представляют наибольший риск, например, борщевики и клены ясенелистные, мы с ними будем бороться в первую очередь и более интенсивно. Программа по замене клена на нативные виды, то есть свойственные широколистой полосе смешанных лесов, где Москва находится, рассчитана на 10 летуточнила Урожаева
Глава Департамента пояснила, что американский клен будет заменен постепенно, чтобы одномоментно не потерять зеленую массу в мегаполисе.