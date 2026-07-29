Новые антироссийские санкции ударят по самим США Посольство России: проект санкций против Москвы окажет США медвежью услугу

Москва29 июл Вести.Американский законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении Москвы, окажет администрации Соединенных Штатов медвежью услугу. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

В дипмиссии напомнили, что соответствующий проект носит имя покойного сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом). Дипломаты назвали американского политика "клиническим русофобом".

Одобренный сенатом 28 июля в ходе предварительного голосования законопроект... оказывает нынешней американской администрации медвежью услугу говорится в заявлении

В посольстве добавили, что неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике. Там подчеркнули, что новые ограничения нанесут ущерб прежде всего самим США.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию в настоящий момент испытывают на прочность во всех смыслах. Как отметил политик, в отношении Москвы сейчас введено "запредельное" количество санкций.