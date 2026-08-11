Москва11 авг Вести.В сети появилась информация о жалобах дачников на появление американских тараканов. Профессиональный энтомолог Сергей Пугаев в интервью информационной службе "Вести" рассказал, страшно ли появление этих насекомых и как с ними бороться.

Эксперт сообщил, что американские тараканы встречаются в Москве, но о массовом появлении на дачах информации он не получал.

На дачах никогда мне не прилетала информация о том, что кто-то там встречает, но предположить могу… В статье пишется, что эти тараканы приезжают к нам в порты с грузами. Да, такой фактор имеет место быть, но он минимальный. Но из своего опыта энтомолога, который разводит различных насекомых, и в частности американского таракана, я разводил, вот такие любители-киперы, которые разводят тараканов в кормовых целях либо в экзотических, я бы посчитал более важным потоком или, так скажем, источником попадания в наши дома или, может быть, и на даче – попадают по той самой причине, что их разводят и они могут убегать рассказал Пугаев

Энтомолог объяснил, почему тараканы не страшны дачникам.

Жизненный цикл американского таракана вписывается где-то в три месяца. А у нас теплых дней в году как раз четыре месяца, и поэтому цикл он свой может просто не успеть пройти. Они тропические и очень любят тепло. И, соответственно, им круглый год нужны стабильные теплые плюсовые температуры – не то чтобы плюсовые, а там 20 и выше. Поэтому, если надолго закрыть дачу, все промерзает, и таракан не выживет сообщил Пугаев

Пугаев отметил, что такие тараканы, как правило, имеют низкую резистентность и уничтожаются простыми средствами.

С американским тараканом редко сталкиваются и редко его обрабатывают. Соответственно, наша московская популяция меньше подвержена нагрузке инсектицидной, и резистентность у него вырабатывается очень-очень слабо. Но если к нам попадают, например, из-за рубежа, из южных стран, где этот вид таракана очень часто встречается и где профессиональные службы с ним борются, и к нам попадает какая-то устойчивая популяция, то такая вероятность есть. Но мой опыт показывает, что его берут самые простые инсектициды заявил Пугаев

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