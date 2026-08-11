Эксперт назвал случаи, когда риелтор должен отвечать за тараканов в квартире Эксперт объяснил, когда риелтор должен отвечать за тараканов в квартире

Москва11 авг Вести.В случае, если риелтор, как предприниматель, брал на себя ответственность за соответствие квартиры санитарным нормам, то он должен отвечать, если там обнаружатся тараканы. Об этом ИС "Вести" рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Он подчеркнул, что в случае, если в договоре не были оговорены санитарно-эпидемиологические нормы, то риелтор не обязан отвечать за наличие или отсутствие тараканов в квартире.

Если риелтор, как предприниматель, по поручению собственника заключал такой договор и брал на себя ответственность за соответствие квартиры санитарным нормам и прочему, ну, наверное, в этой ситуации, очевидно, он должен нести ответственность. Если в тексте договора бы не было ответственности риелтора за санитарно-эпидемиологические требования к квартире, в этом случае риелтор не обязан возмещать какие-либо финансовые потери арендатора объяснил Апрелев

Ранее был назвал самый привлекательный город для покупки вторичного жилья для последующей сдачи в аренду. Им стал Новосибирск.