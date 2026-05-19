Юрист Шалоносов: базовая медстраховка не покроет травмы после встречи с акулой

Москва19 мая Вести.Последствия встречи с акулой могут покрываться только дополнительным туристическим страхованием, а не базовой медицинской страховкой. Об этом рассказал NEWS.ru юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов.

По его словам, туроператоры обязаны предлагать клиентам дополнительное страхование перед поездкой. Юрист отметил, что туристу должны разъяснить возможные риски и предложить оформить либо отказ, либо согласие на расширенную страховку.

Страхование делится на три типа. Первый тип — это медицинский. Второй тип страхования — это страхование имущества в полете. И третий, самый важный, дополнительное страхование. Это репатриация тела, репатриация потерпевшего, это сложные операции... Такое страхование обязаны предложить в письменной форме сказал Шалоносов

Он добавил, что размер страховых выплат в отдельных случаях может достигать 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что египетские власти начали отлавливать акул у берегов популярных курортов из-за резко возросшего числа хищников.