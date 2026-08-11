Москва11 авг Вести.В случае укуса паука необходимо принять антигистаминное средство, а также прижечь рану. Такими советами с ИС "Вести" поделился зоолог Илья Гомыранов.

Он добавил, что большая часть пауков, обитающих на территории РФ, не обладают достаточными хелицерами для прокуса человеческой кожи, однако у некоторых крупных особей это может получиться.

Большинство наших пауков, нам повезло, они небольшого размера, и их хелицеры - это, собственно, структуры, которыми они кусают, они не способны прокусить кожу человека. То есть наша кожа достаточно толстая. Однако у крупных пауков все-таки хелицеры достаточно большого размера, и поэтому яд может проникать в кровяное русло рассказал Гомыранов

Он порекомендовал использовать для прижигания укуса спички, поскольку белки, содержащиеся в яде паука, разрушаются от высокой температуры.

В случае укуса лучше всего выпить антигистаминные препараты. Тут каждый сам..., я не могу давать рекомендаций. Еще хорошо работает при сжигании яда прижигание места укуса спичкой, то есть затушить об себя спичку, потому что белки при высокой температуре разрушаются, и, собственно, это позволяет нейтрализовать значительную часть яда пауков объяснил Гомыранов

Ранее сообщалось, что ядовитые пауки начали распространяться в столичном регионе. Причинами называют глобальное потепление, а также миграцию вместе с промышленными грузами.