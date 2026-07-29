Ядовитые пауки мигрируют в столичный регион вместе с грузами Каракурты мигрируют с юга России в московский регион

Москва29 июл Вести.Ядовитые пауки каракурты начали распространяться в столичном регионе из-за глобального потепления и с продовольственными грузами, которые доставляются с юга России. Об этом РИА Новости рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

По его словам, членистоногих уже можно встретить на улицах Москвы и Подмосковья.

Причинами нашествия служит не только глобальное потепление, позволяющее им зимовать на севере, но и способность "путешествовать" с грузами. Яйцевые коконы и взрослые особи попадают в Москву с партиями южных овощей, фруктов и стройматериалов сказал биолог

Основной ареал обитания каракуртов – юг России. В частности, они распространены в степях Крыма, Дагестана и Волгоградской области. Их укус вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медпомощи способен привести к смерти.