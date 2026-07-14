Москва14 июлВести.Теплая и влажная погода спровоцировала рост численности гигантских испанских слизней, сообщает SHOT.
Нашествие гигантских моллюсков, длиной более 10 см, наблюдают по всей России.
По словам экспертов, этот вид окончательно обосновался в столичном регионе.
Этим летом нашествие испанских слизней уже фиксировали в Ленинградской областисказано в публикации
Также на десятки оранжевых моллюсков жалуются дачники в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии, на юге России.
Главная проблема испанских слизней не только скорость размножения - каждая особь может отложить до 100 яиц, но и то, что они являются переносчиками инфекций, опасными для человека и животных: кишечной палочки, стафилококка и листериоза.