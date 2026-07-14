SHOT: после ливней в России фиксируют нашествие испанских слизней

SHOT: влажная погода спровоцировала нашествие испанских слизней в России SHOT: после ливней в России фиксируют нашествие испанских слизней

Москва14 июл Вести.Теплая и влажная погода спровоцировала рост численности гигантских испанских слизней, сообщает SHOT.

Нашествие гигантских моллюсков, длиной более 10 см, наблюдают по всей России.

По словам экспертов, этот вид окончательно обосновался в столичном регионе.

Этим летом нашествие испанских слизней уже фиксировали в Ленинградской области сказано в публикации

Также на десятки оранжевых моллюсков жалуются дачники в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии, на юге России.

Главная проблема испанских слизней не только скорость размножения - каждая особь может отложить до 100 яиц, но и то, что они являются переносчиками инфекций, опасными для человека и животных: кишечной палочки, стафилококка и листериоза.