Прищепки, соль и пиво: как дачники борются со слизнями Дачники назвали самые действенные методы борьбы с испанскими слизнями

Москва17 июн Вести.К наиболее действенным методам борьбы с испанскими слизнями относятся посыпание мест их скоплений солью, ловля их на пиво, а также использование прищепок. Об этом ИС "Вести" рассказали дачники.

Вот здесь у меня была посеяно зелень. Видите, ничего не взошло. … [Слизни съедают] Все! рассказывает дачник Игорь Станиславович

С ним соглашается и Борис Васильевич, который ловит слизней бельевыми прищепками.

Это гадость, она съедает все на корню. Особенно любят, когда ... нежные лепесточки там. И едят, съедают все. Я в прошлый год пересеял три раза, а толку никакого пожаловался дачник Борис Васильевич

Для приманивания слизней можно использовать пиво, поскольку моллюсков привлекает запах дрожжей и хмеля, а также использовать гранулы специальных химикатов.

Ранее Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило, что испанские рыжие рогатые слизни проснулись в Ленобласти. В ведомстве отметили, что эти моллюски не ядовиты, но их лучше не трогать.