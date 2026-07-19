Москва19 июл Вести.Выделения, которые оставляют слизни, опасны большим количеством бактерий и вирусов. Об этом ИС "Вести" рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

Он подчеркнул, что при любом взаимодействии со слизнями важно помнить про правила гигиены и использовать для их сбора отдельный совок или перчатки.

Вот эта слизь, которая их покрывает, ну, от чего и произошло название слизни. Сама по себе она, в общем-то, неядовитая, но в ней буквально кишат всевозможные бактерии, вирусы, болезнетворные грибки. Поэтому бороться со слизнями нужно очень осторожно, опять-таки, соблюдая все правила гигиены ... [Рекомендуется] какую-нибудь ложку выделить, совок для их сбора, или же использовать перчатки рассказал Воробьев

Ранее Воробьев рассказал о способах избежать заражения туляремией. По мнению специалиста, нужно избегать употребления в пищу неочищенных овощей, фруктов и ягод.