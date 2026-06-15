Дерматолог рассказала, к чему может привести купание в запрещенных водоемах

Россиян предупредили об опасности купания в грязной воде Дерматолог рассказала, к чему может привести купание в запрещенных водоемах

Москва15 июн Вести.Купание в водоемах, не прошедших проверку Роспотребнадзора, может привести к расстройству кишечника и кожным заболеваниям. О симптомах и возможных осложнениях в интервью ИС "Вести" сообщила врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Екатерина Васильева.

По словам врача, самым частым следствием купания в грязной воде становится дизентерия.

Сопровождается это головной болью, лихорадкой, повышением температуры, диареей и многократной рвотой. Здесь мы больше всего боимся обезвоживания, особенно у маленьких детей и беременных женщин. В данный момент нужно сразу следить за водно-солевым балансом, потому что резкое обезвоживание за счет потери жидкости способствует госпитализации пациента, и есть случаи с летальным исходом отметила Васильева

Также велик риск подхватить кожную сыпь или так называемую болезнь купальщика. При ней под кожу проникают личинки гельминтов, попавшие в воду от птиц. Это недомогание проявляется в виде сыпи и высокой температуры. Проходит само, но могут быть опасные осложнения.

Также идет большая нагрузка на печень из-за токсичного действия инфекционного агента. Поэтому особенно аккуратными нужно быть людям, у которых как раз проблемы с печенью и почками. В редких случаях бывают поражения роговицы, были случаи вплоть до потери зрения добавила эксперт

Врач отметила, что наибольший риск получить заболевание возникает при купании в застойной воде, так как при внешней чистоте она может содержать патогенную микрофлору. Екатерина Васильева порекомендовала после купания в непроверенном водоеме сразу принять душ с мылом, прополоскать горло и промыть глаза.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог перечислил научно обоснованные критерии, при которых купание в реках и озерах не навредит здоровью. Специалист подчеркнул, что безопасность зависит от температуры воды и воздуха, самочувствия человека, погоды и места заплыва.