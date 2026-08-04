Москва4 авг Вести.Вода в родниках и колодцах кажется чистой, освежающей и безопасной, однако такая вода может содержать в себе различного рода загрязнители, которые оказывают негативное воздействие на человека. Об этом ИС "Вести" рассказал доктор технических наук, профессор Российского химико-технологического университета, заместитель директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Георгий Самбурский.

Он пояснил, что родник – источник, которые представляет из себя выход подземных вод на поверхность.

Как правило, вода в роднике представляется очень чистой, красивой, холодной, приятной, там, освежающей и так далее. Но дело в том, что сами по себе родники бывают разного происхождения, и в силу разности этого происхождения вода может иметь те или иные опасности, вот исходя из этого самого родника отметил Самбурский

Попадая на поверхность, как отметил профессор, вода проходит отчистку – почва является природным фильтром. Однако, считает Самбурский, безопасность родников не гарантирована.

Учитывая то, что почва у нас работает как фильтр, то она отфильтровывает все взвешенные частицы, которые есть в воде, если родник питается верховодкой или верхними слоями грунтовых вод… Вода выглядит чистой, прозрачной, при этом она совершенно может быть точно может быть загрязнена спокойно различного рода микробиологическими... загрязнителями или даже химическими загрязнителями, которые с этой самой водой сверху вниз через почвенный горизонт просто-напросто прошли подчеркнул он

В колодезной воде тоже может таиться опасность, добавил эксперт. По его словам, опасность такой воды может зависеть от того, на какой глубине находится колодец.

Колодец колодцу рознь. Все зависит от того, на какой уровень мы заглубились в поисках этой самой воды. Это первое. А во-вторых, какое у нас с вами окружение рядом находится. Ведь, к сожалению, так вот получается, что некоторые не очень сознательные граждане роют колодцы и туда сливают просто-напросто канализацию. Специально для этого делают колодцы. Это ужасно, но тем не менее такое бывает. И представьте себе, что по водотоку – это такая вот вода, она может просто попасть в соседствующие колодцы добавил Самбурский

Ранее в Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что вода в родниках на территории столицы не пригодна для питья, так как ее качество непостоянное – состав и свойства часто меняются.