Вода из московских родников для питья непригодна Роспотребнадзор призвал не пить воду из московских родников

Москва31 июл Вести.Качество воды в родниках на территории Москвы непостоянное: ее состав и свойства часто меняются. Проверки показывают, что вода не всегда отвечает санитарным нормам — в ней могут быть вредные химические вещества или опасные микробы. Поэтому пить такую воду нельзя, заявили в Роспотребнадзоре по Москве.

Управлением Роспотребнадзора по г. Москве санитарно-эпидемиологические заключения на использование родников, расположенных на территории города, для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не выдавались говорится в сообщении ведомства

В Москве немало родников, из которых многие жители привыкли брать воду. Но они не защищены от загрязнений: в воду легко попадают вредные вещества и микробы с поверхности земли.

Роспотребнадзор предупреждает: пить воду из неизвестного или незащищенного источника опасно. В такой воде могут оказаться возбудители серьезных болезней — например, гепатита А, лептоспироза или разных кишечных инфекций.