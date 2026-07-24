Врач раскрыл, почему купание в городских фонтанах опасно для здоровья Врач Кондрахин объяснил, почему купание в городских фонтанах опасно для здоровья

Москва24 июл Вести.Купание в уличных фонтанах может спровоцировать различные инфекционные заболевания. Об этом предупредил в беседе с ИС "Вести" врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин.

Как следует со слов врача, вода, которая используется в сетях городских фонтанов, — питьевая, но она рециркулируется. Соответственно, бактерии и вирусы активно в ней размножаются, пояснил он.

Птички, которые летают, тоже принимают ванну в этой воде. Их невозможно оттуда вытащить. Орнитоз, который они переносят, — это из-за воды оттуда. Собачки … тоже приносят различные инфекции. Плюс ко всему, кишечная палочка рядышком там находится, ей много не надо, потому что вокруг все грязно, нестерильно, нечисто. Поэтому, когда фонтан выключается, вода фактически застаивается, и микроорганизмы очень хорошо развиваются. Может быть, кишечная палочка — это очень частая история пояснил Кондрахин

Такая среда может привести к различным инфекционным проблемам, подытожил эксперт.

Ранее доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков предупредил, что младенцы особенно подвержены риску заражения ротавирусной инфекцией во время отдыха у открытых водоемов.