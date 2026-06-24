Врач рассказал об опасностях употребления коктейлей с корвалолом Врач сообщил о губительном эффекте коктейлей с корвалолом

Москва24 июн Вести.Употребление напитков с добавлением в них корвалола может иметь губительный эффект для организма человека и привести к тяжелым последствиям для внутренних органов. Об этом NEWS.ru заявил врач-кардиолог, терапевт, детский кардиолог, врач функциональной диагностики и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

По словам медика, главная опасность корвалола для подростков и юношей заключается в химическом составе препарата.

В детских руках вообще не должно быть корвалола, потому что этот препарат содержит фенобарбитал. Он применяется при лечении эпилепсии и в сильных снотворных. Это не для ребенка придумано. Фенобарбитал блокирует большое количество метаболитов, которые в печени обезвреживаются. Поэтому наступает отравление организма. сказал Кондрахин

Врач добавил, что корвалол - это не лекарство от сердечных недугов, а, прежде всего, сильное успокаивающее. Его употребление в больших дозах опасно.

Дело в том, что корвалол не лечит сердце, там нет никакого вещества. Это сильное успокаивающее средство для организма. То есть мы как бы успокаиваем организм. Один флакон — это не нормально даже для взрослого, а для ребенка это будет в несколько раз превышать норму подчеркнул доктор

Врач-нарколог Василий Шуров, в свою очередь, объяснил, зачем подростки добавлять в свои напитки корвалол. По его словам, они стараются достичь эффекта опьянения.

Корвалол — седативный препарат. В этих коктейлях, которые пьют подростки, содержатся фенобарбитал и алкоголь. То есть они создают алкогольный коктейль с барбитуратами, а не хотят получить стимулирующий эффект от энергетиков. Сок просто маскирует неприятный вкус сказал Шуров

Ранее 24 июня Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил, что российские школьники стали употреблять коктейли с добавлением корвалола и других медицинских препаратов для "необычных ощущений". Подростки смешивают успокоительное с соком, газировкой, энергетиками и даже с препаратом от укачивания и тошноты - драминой.

Подобные опасные эксперименты могут обернуться потерей сознания, угнетением дыхания, нарушениям работы сердца, токсическим поражением печени и развитием зависимости.