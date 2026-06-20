Врач предостерег от употребления пива в бане Врач Кондрахин рассказал, что нельзя делать в бане

Москва20 июн Вести.Пить пиво в бане крайне опасно, заявил в интервью NEWS.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Он пояснил, что алкоголь повышает нагрузку на организм.

Кондрахин рекомендовал пить в бане воду, квас или, например, напитки из трав.

Все пиво содержащие напитки имеют спирт, который увеличивает нагрузку на сердце за счет того, что затягивает воду и большой объем воды в кровеносном русле, а сердце работает с еще дополнительной нагрузкой. Сосуды работают с дополнительной нагрузкой, потому что жарко. Получается двойной удар. И это, к сожалению, приводит к тому, что в некоторых случаях сосуды не выдерживают отметил врач

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов также предостерег от употребления алкоголя в бане. Он добавил, что это может привести к скачкам кровяного давления и даже обмороку. Кроме того, пьяный человек теряет чувствительность и может не понять, что пора выходить из парилки. Это, в свою очередь, приводит к ожогам.