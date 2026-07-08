Эксперт Морунов: кофе с алкоголем вызывает психическую зависимость Эксперт Морунов предупредил об опасности смешивания алкоголя и кофеина

Москва8 июл Вести.Сочетание алкоголя и кофеина приводит к проблемам со здоровьем, поскольку оба вещества являются психоактивными. Об этом сообщил Олег Морунов, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

Слова Морунова приводятся в Telegram-канале университета.

Их бесконтрольное употребление ведет к отрицательным последствиям, например, к психическим заболеваниям, к развитию психической зависимости или нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы заявил эксперт

По его словам, среди людей встречается мнение, что кофеин предотвращает алкоголизм – он снижает выброс дофамина, который вызывает эйфорию, и тем самым уменьшает приятные ощущения от принятого алкоголя. Однако на практике этого не происходит и кофе не нивелирует действие спиртного напитка, поэтому употреблять их вместе не стоит, заверил Морунов.