Москва9 июн Вести.Энергетические напитки не только увеличивают время, необходимое для зачатия, но и повышают риск выкидыша на ранних сроках беременности. Об этом ТАСС рассказал ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского университета Александр Кирющенков.

По словам врача, действие энергетика не ограничивается временным бодрствованием — его компоненты напрямую воздействуют на фолликулы яичников.

Потребление более 200 мг кофеина в день (это примерно одна большая кружка фильтр-кофе или небольшая банка энергетика) достоверно коррелирует с увеличением времени до зачатия и ростом риска раннего выкидыша. Кофеин блокирует фермент фосфодиэстеразу, вызывая накопление сигнальной молекулы цАМФ внутри яйцеклетки. Для ооцита это сигнал "замереть" и остановить деление, что делает зачатие невозможным.

Кроме того, энергетики способствуют сосудистым катастрофам: в больших дозах они сужают спиральные артерии матки, вызывая локальную гипоксию. Эксперименты на животных показывают, что под воздействием кофеина и таурина в яичниках резко возрастает уровень окислительного стресса. Свободные радикалы атакуют клетки, окружающие яйцеклетку, запуская их гибель и буквально "сжигая" овариальный резерв быстрее природной нормы.

Помимо кофеина и таурина, в энергетиках часто содержится гуарана — концентрат кофеина, который производители позиционируют как натуральный экстракт, создавая иллюзию безвредности. Для женщин на этапе планирования беременности и в первом триместре это "русская рулетка", так как печень плода еще не вырабатывает фермент, расщепляющий кофеин, а плацента не служит барьером.