Врач назвала категории людей, которым нельзя пить энергетики в зной Врач объяснила, чем опасно смешивание энергетиков с алкоголем в жару

Москва8 авг Вести.Людям с избыточной массой тела, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями категорически противопоказано употреблять энергетические напитки в жаркую погоду. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, комбинация кофеина и сахара в знойную погоду создает двойную нагрузку на организм: кофеин вызывает сужение сосудов и ускоряет сердечный ритм, в то время как от жары сосуды расширяются, а сердце перекачивает повышенные объемы крови. Это может спровоцировать аритмию, резкий скачок артериального давления и ускоренное обезвоживание.

Врач также подчеркнула, что от энергетиков в жару следует отказаться детям, подросткам, беременным женщинам, людям с сахарным диабетом и пациентам, принимающим антибиотики или антидепрессанты. Кроме того, Демьяновская предупредила о смертельной опасности смешивания энергетиков с алкоголем, так как кофеин маскирует ощущение опьянения и повышает риск теплового удара.