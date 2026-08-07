Врач Уланкина: купание в холодных водоемах в жару может быть опасно

Врач Уланкина предупредила об опасности купания в холодной воде в жару Врач Уланкина: купание в холодных водоемах в жару может быть опасно

Москва7 авг Вести.Купание в холодных водоемах в жаркую погоду может вызвать спазм сосудов и резкое повышение артериального давления, а также увеличить нагрузку на сердце. Об этом в беседе с RT рассказала врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

По ее словам, у здоровых людей такая реакция может пройти незаметно, однако при заболеваниях сердца и сосудов резкий перепад температур способен спровоцировать серьезные нарушения. Кроме того, внезапный контакт с холодной водой часто вызывает рефлекторную задержку дыхания, что повышает риск попадания воды в легкие или спазма голосовых связок.

Уланкина отметила, что длительное пребывание в холодной воде может привести к переохлаждению, нарушению сердечного ритма и угнетению дыхания. Также возрастает вероятность судорог, которые могут сделать невозможным самостоятельное плавание.

Чтобы снизить риск, врач рекомендовала не прыгать в холодную воду сразу, а постепенно охлаждать организм, сначала смочив руки, ноги, шею и грудь. Особую осторожность она посоветовала соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, астмой и склонностью к судорогам.

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