Онищенко рассказал об опасности купания в фонтанах Онищенко предупредил о рисках купания в городских фонтанах

Москва2 авг Вести.Купание в городских фонтанах может привести к переохлаждению организма и кожным заболеваниям. Об этом агентству РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, фонтаны не предназначены для купания, хотя вода в них, как правило, набирается из водопровода и регулярно проходит контроль качества.

Фонтаны отнюдь не являются водоемами или местами, где можно принимать водные процедуры, их предназначение в другом​​​. Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значима отметил Онищенко

При этом из-за постоянной циркуляции вода в фонтанах остается прохладной, поэтому купание в ней, особенно в холодную погоду, может привести к переохлаждению.

Ранее врач-терапевт, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин рассказал, что купание в фонтанах также может привести к различным инфекционным заболеваниям.