Москва2 авгВести.Купание в городских фонтанах может привести к переохлаждению организма и кожным заболеваниям. Об этом агентству РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, фонтаны не предназначены для купания, хотя вода в них, как правило, набирается из водопровода и регулярно проходит контроль качества.
Фонтаны отнюдь не являются водоемами или местами, где можно принимать водные процедуры, их предназначение в другом. Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значимаотметил Онищенко
При этом из-за постоянной циркуляции вода в фонтанах остается прохладной, поэтому купание в ней, особенно в холодную погоду, может привести к переохлаждению.
Ранее врач-терапевт, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин рассказал, что купание в фонтанах также может привести к различным инфекционным заболеваниям.