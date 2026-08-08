Диетолог посоветовала заменить чай и кофе на воду и компоты в жару

Диетолог: в жару лучше пить воду и компоты, а не чай, кофе и алкоголь Диетолог посоветовала заменить чай и кофе на воду и компоты в жару

Москва8 авг Вести.В условиях влажной и душной погоды организм требует больше жидкости. Однако чай, кофе и алкоголь, напротив, усиливают обезвоживание, предупреждает врач-эндокринолог и диетолог Оксана Гречинская. В беседе с ТАСС она рекомендовала заменить их на воду, несладкие морсы и компоты.

По словам эксперта, в жаркую погоду часто снижается аппетит и возникает тяга к сладкому и мороженому, из-за чего в рационе становится больше простых углеводов и меньше белка, что нарушает баланс питательных веществ. Полезнее всего в такой период — столовая и минеральная вода, несладкие морсы и компоты.

При этом чай, кофе и алкоголь обладают мочегонным действием, способствуют потере жидкости и создают дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Сладкие и кислые напитки жажду не утоляют, а только усиливают.

Гречинская советует отдавать предпочтение легкой пище: рыбе или нежирному мясу, холодным супам, молочным продуктам, крупам, овощам и фруктам. Такая еда не перегружает желудок. Для перекуса в жару хорошо подходят арбуз, дыня, помидоры и огурцы.

Также важно всегда иметь при себе воду и пить ее часто, но понемногу.