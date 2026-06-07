Эксперт рассказал о вреде чрезмерного употребления кофе во время сессии Бариста Деревянко: кофе перед экзаменом усиливает тревожность

Москва7 июн Вести.Употребление кофе в больших объемах перед экзаменом вызывает тревожность. Поэтому употреблять его студентам перед зачетами и экзаменами следует осторожно. Об этом предупредила бариста-тренер компании "МилФудс" Елена Деревянко.

В интервью с NEWS.ru она рассказала, что кофе может взбодрить организм на пару часов, но затем последует еще большая усталость.

Точно не стоит спасаться от сна энергетиками — такая нагрузка на сердце просто опасна для жизни. Но и с кофе перебарщивать не надо. Он хоть и является органическим, но все же в больших количествах может вместо заряда энергии подарить вам тревожность и невозможность хотя бы немного выспаться перед зачетом сказала эксперт

По ее словам, лучшее время для питья кофе наступает примерно через час-полтора после пробуждения.

Ранее Александр Мясников рассказал, что кофе оказывает благоприятное воздействие в качестве средства профилактики рака, а также заболеваний сердца и печени.