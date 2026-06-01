Врач объяснила, как можно похудеть при помощи кофе Терапевт Иванова рассказала, что кофе без сахара по утрам помогает сжигать жир

Москва1 июн Вести.Употребление кофе без сахара по утрам помогает сжигать жир. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Анна Иванова.

Врач объяснила, что кофе ускоряет в организме термогенез, который представляет собой процесс выработки тепла организмом. По ее словам, это помогает тратить большее количество энергии, даже когда человек находится в покое.

Новое исследование показало, что кофе без сахара не просто бодрит по утрам, но и помогает сжигать жир и снижает риск диабета второго типа. Ученые пришли к выводу: при правильном употреблении этот напиток может стать природным аналогом популярных препаратов для контроля веса сказала Иванова

При этом терапевт предупредила, что важно пить кофе без сахара, чтобы напиток работал как жиросжигатель. Иванова отметила, что добавление любых подсластителей, сиропов, меда или сливок сводит к нулю полезный эффект.

Ранее стало известно, что употребление низкокачественного кофе может оказать негативное влияние на состояние здоровья человека.