Москва19 маяВести.Людям, которые пытаются похудеть и контролируют свой вес, нет смысла взвешиваться ежедневно, при отсутствии результата это может добавить стресс, рассказала ТАСС методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.
В вопросе с весом значимые изменения не произойдут за сутки. Поэтому возникает вопрос: зачем каждый день взвешиваться?сказала Куликова
Она подчеркнула, что это только добавляет стресса и может послужить причиной развития психологических и даже психиатрических нарушений.
Самое главное - выработать у себя привычку правильного питания.