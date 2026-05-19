Врач рассказала о стрессе от частого взвешивания во время похудения Психолог: ежедневные взвешивания при попытке похудеть только усиливают стресс

Москва19 мая Вести.Людям, которые пытаются похудеть и контролируют свой вес, нет смысла взвешиваться ежедневно, при отсутствии результата это может добавить стресс, рассказала ТАСС методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

В вопросе с весом значимые изменения не произойдут за сутки. Поэтому возникает вопрос: зачем каждый день взвешиваться? сказала Куликова

Она подчеркнула, что это только добавляет стресса и может послужить причиной развития психологических и даже психиатрических нарушений.

Самое главное - выработать у себя привычку правильного питания.