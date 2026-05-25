Эксперт из Колумбии предупредил о вреде низкокачественного кофе Основатель кофейной компании Хилон: низкокачественный кофе вызывает изжогу

Москва25 мая Вести.Употребление низкокачественного кофе способно оказать негативное влияние на состояние здоровья, рассказал колумбиец Алехандро Хилон, который вместе с Диной Тумановой основал в России профильную компанию.

Фирма известна тем, что без участия посредников закупает зерно для последующей обжарки кофе.

По словам Хилона, низкокачественный кофе может провоцировать изжогу и другие проблемы. Эксперт подчеркнул, что изжога может возникать, если зерна подверглись неправильной ферментации, были поражены плесенью или повреждены насекомыми.

Что делают для сокрытия дефектов? Такой кофе слишком сильно обжаривают, как, например, это делают итальянцы, а потом его еще мелют рассказал предприниматель в интервью РИА Новости

По словам Хилона, интенсивная обжарка позволяет устранить посторонние привкусы, а мелкий помол помогает скрыть дефекты зерен.

Ранее эксперт из Колумбии рассказал, что россияне в возрасте старше 50 лет предпочитают кофе с горчинкой.