Кондитер рассказал, какие конфеты могут быть опасны для здоровья Кондитер Хачинян: гидрогенезированное масло в конфетах достаточно опасно

Москва15 мая Вести.Основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян сообщил, что гидрогенезированное масло в составе конфет несет в себе опасность для здоровья. Своей оценкой он поделился в комментарии NEWS.ru.

По его словам, чем меньше ингредиентов в составе конфет, тем лучше. Эксперт указал на то, что безопасными ингредиентами являются какао-порошок, какао-масло, орехи, фрукты, сахар, молоко. Хачинян рассказал, что также дополнительно в составе конфет могут быть пектин, корица, цедра, мед.

Эксперт полагает, что если в составе указан огромный список компонентов, то лучше не покупать такие конфеты.

Прочли в составе конфет название гидрогенезированное масло? Обходите стороной подобный продукт. Так называются трансжиры объяснил собеседник журналистов

Хачинян уточнил, что это вещества, которые "достаточно опасны" для здоровья. По его рассказу, если есть такие конфеты долгое время, то можно столкнуться с такими последствиями, как повышение холестерина, риск развития диабета и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, и это не все.