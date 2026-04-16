Москва16 апр Вести.В России следует тщательнее проверять ввозимые в страну ткани, заявил ИС "Вести" председатель комитета "Союзлегпрома" по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов.

По его словам, отечественные производители стараются соблюдать требования российского законодательства.

К сожалению, мы не можем произвести достаточное количество тканей отечественного производства. Рынок заполнен порядка 25% нашей отечественной одежды. Но производители тканей прекрасно знают требования. А то, что поступает по импорту, а в общем объеме это порядка 70%, то тут у нас главная проблема. Наверное, органы Федеральной таможенной службы должны на это обратить более пристальное внимание, особенно на сопровождающие документы. Подчас эти документы не соответствуют тому уровню качества одежды, который мы получаем. Очень много замечаний связано с импортом сказал он

При этом эксперт убежден, что ответственность за такие ткани несет заказчик продукции.

Виновата даже не страна-производитель, а виноват заказчик, который заказывает эту продукцию по параметрам. Они в ряде случаев получают прибыль астрономическую. Прибыль в легкой промышленности 15% — это за глаза. А эта недобросовестная, низкокачественная продукция приносит прибыль по 200-230% добавил он

Ранее в Минпросвещения опровергли слухи о возможном введении единой школьной формы по всей стране.