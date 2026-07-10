Можно ли пить холодный кофе литрами: мнение эксперта Пироговского университета Доцент Пироговского университета предупредил о рисках холодного кофе в жару

Москва10 июл Вести.В жаркую погоду многие заменяют воду холодным кофе, считая его освежающим и бодрящим. Однако, если речь идет о литре и более в день, возникает вопрос о безопасности. Об этом рассказал в официальном Telegram-канале Пироговского университета кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Дмитрий Карпенко.

По его словам, проблема не в температуре, а в количестве кофеина. Для большинства здоровых взрослых безопасной считается доза до 400 мг в сутки. Тогда как в литре американо может содержаться от 300 до 600 мг кофеина, а в колд-брю - до 1000 мг и более.

Основной риск связан с тем, что холодный кофе пьется значительно легче и быстрее, чем горячий. В результате человек может незаметно для себя употребить гораздо больше кофеина, чем планировал отмечает Дмитрий Карпенко

При регулярном превышении нормы возможны учащенное сердцебиение, тревожность, головная боль, нарушения сна.

Особенно чувствительны к кофеину люди с тревожными расстройствами, гипертонической болезнью, аритмиями и некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями подчеркивает эксперт

Кофе стимулирует выработку желудочного сока, поэтому натощак большие объемы могут спровоцировать изжогу и дискомфорт в животе. Кроме того, в жару кофе не заменяет воду и при недостатке жидкости повышает риск обезвоживания.

Осторожность при употреблении кофеина рекомендуется беременным, гипертоникам, людям с нарушениями ритма, бессонницей и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.