Купание запретили в столичной зоне отдыха "Тропарево" Столичный Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Тропарево"

Москва3 июн Вести.Купание в зоне отдыха "Тропарево" на юго-западе Москвы временно запретили из-за несоответствия воды водоема установленным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Согласно последним полученным результатам лабораторных исследований, вода водоема (пруд Теплостанский) зоны отдыха с купанием "Тропарево" (ЮЗАО, г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 12) не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям сказано в сообщении

Отмечается, что купание разрешат в случае получения удовлетворительных результатов исследований и их соответствия нормативам.

При этом на территории зоны отдыха разрешены пляжный отдых, занятия спортом и прогулки, добавили в ведомстве.