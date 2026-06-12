Роспотребнадзор рассказал, где в Московской области можно купаться летом В Роспотребнадзоре назвали безопасные водоемы Московской области

Москва12 июн Вести.Роспотребнадзор по Московской области назвал водоемы, в которых можно купаться этим летом. Полный список опубликован в Telegram-канале ведомства.

В него вошли 33 места.

По состоянию на текущий момент Управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 33 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта говорится в сообщении

В список попал ряд водоемов в Орехово-Зуево, Егорьевске, Шатуре, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Лыткарино, Фрязино, Зарайске, Талдоме, Красногорске, Рошали, Электростали, Пушкино.

Неподходящим для отдыха признаны несколько водоемов Электростали: Западный, Южный, а также водоем поселка Всеволодово. В Клину не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам левый берег реки Вязь – территория Высоковского городского парка культуры и отдыха "Березовый", а также левый берег реки Сестра – территория Клинского городского парка культуры и отдыха "Сестрорецкий". Помимо этого, нельзя купаться на пляже реки Уча в Ивантеевке.