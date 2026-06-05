Роспотребнадзор разрешил купаться только на одном из 24 пляжей Петербурга

В Петербурге для купания оказался пригоден только один пляж Роспотребнадзор разрешил купаться только на одном из 24 пляжей Петербурга

Москва5 июн Вести.По результатам мониторинга качества воды на 24 пляжах Санкт-Петербурга пригодным для купания оказался только один объект – Ольгинский водоем в Выборгском районе. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По состоянию на 04.06.2026 отобрано 24 пробы воды в 9 водных акваториях (24 пляжа) на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 1-м пляже: Ольгинский водоем (Выборгский район) говорится в сообщении ведомства

При этом остальные 23 пляжа и их водные акватории соответствующую проверку не прошли и признаны непригодными для купания. В частности, речь идет о трех Суздальских озерах, озере Безымянное, Взрослом и Детском пляжах на реке Ижора, а также 10 пляжах на Финском заливе.

В ведомстве добавили, что мониторинг пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства проводится с мая.