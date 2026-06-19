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Роспотребнадзор назвал пляжи Петербурга, пригодные для купания Роспотребнадзор разрешил купаться в трех водоемах Петербурга

Москва19 июн Вести.В Санкт-Петербурге названы три водоема, пригодные для купания. Данные опубликовала пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзор в MAX.

Согласно результатам лабораторных исследований, качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 3 пляжах в Выборгском и Красносельском районах: Суздальское озеро (Верхнее), Суздальское озеро (Среднее), ️Безымянное озеро говорится в сообщении

В 21 водных акваториях города качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. Всего было отобрано 72 пробы из 9 водных акваторий, на которых находятся 24 пляжа.

В Ленинградской области из отобранных 60 проб в 20 зонах рекреации на территории 9 муниципальных образований качество воды соответствует гигиеническим нормативам на 5 пляжах Приозерского района. Это река Бурная и озера Ратное, Отрадное, Петровское, Раздолинское.

В ведомстве отметили, что не рекомендуется купаться в водных объектах, в которых качество воды не соответствует гигиеническим нормативам.