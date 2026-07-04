Специалисты запретили купание в зоне отдыха "Школьное озеро" в Москве

В Москве запретили купание в Школьном озере Специалисты запретили купание в зоне отдыха "Школьное озеро" в Москве

Москва4 июл Вести.Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Школьное озеро" в Москве, информацию столичное ведомство опубликовало в мессенджере MAX.

Отмечается, что ограничения были введены после получения результатов экспертизы, согласно которым вода в водоеме не соответствует нормам безопасности.

Согласно результатам лабораторных исследований, полученным 3 июля 2026 года, качество воды в озере Школьное (зона отдыха с купанием "Школьное озеро", г. Зеленоград, вн.тер. муниципальный округ Силино, ул. Филаретовская) не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям говорится в сообщении Роспотребнадзора

При этом отдыхать на пляже там разрешается, но заходить в воду не стоит.

Таким образом, в Москве для купания специалистами одобрены 5 зон отдыха - озеро "Белое", Путяевский пруд №1, Серебряный бор-2 и 3 и Пионерский пруд. При этом к началу купального сезона их было на 4 больше