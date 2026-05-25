Шувалов: купальный сезон в Москве начнется лишь в июне

Москва25 мая Вести.Жителям столицы не стоит рассчитывать на открытие купального сезона раньше июня, заявил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам специалиста, наступившее похолодание отодвигает старт сезона именно на первый месяц лета. Надежды на то, что жаркая пятидневка прогреет воду до комфортных значений, скорее всего, не оправдаются.

Шувалов пояснил, что вода в водоемах нагреется лишь до плюс 16–18 градусов, а этого явно недостаточно для безопасного купания. "Особенно когда нужно вылезать на берег, а на берегу те же самые 18—19 градусов", — подчеркнул синоптик.