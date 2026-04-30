Климатолог Семенов: в конце весны в Москве снова будет холодно

Раскрыто, сколько еще времени москвичи не смогут избавиться от курток Климатолог Семенов: в конце весны в Москве снова будет холодно

Москва30 апр Вести.Климатолог Михаил Семенов посоветовал москвичам не убирать куртки до июня. Своими прогнозами по поводу погоды он поделился в комментарии NEWS.ru.

В материале издания сказано, что в мае ожидаются довольно сильные перепады температуры: теплая погода будет сменяться холодом. Семенов указал на то, что окончание весны будет "достаточно противоречивым".

Куртки, пусть и легкие, мы будем носить еще довольно долго. До летнего гардероба пока далеко рассказал климатолог

Семенов уточнил, что стабильной погоды не ожидается, а в конце весны вероятны дожди.

По прогнозам специалиста, май в столице и центральной России, несмотря на все сюрпризы погоды, будет близким к климатической норме.

Ранее 30 апреля ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ИС "Вести" о погоде на выходные.